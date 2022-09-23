Aşağı Kandilli projelendirme çalışmasına başlandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kandilli Belediyesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen Aşağı Kandilli 17 Payton Bölgesi’nin projelendirme çalışmalarına başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Kandilli Belediyesi’nin sunduğu 2022 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı doğrultusunda başarılı olarak değerlendirilen Aşağı Kandilli Turizm Dönüşüm ve Tasarım Proje Danışmanlığı projesinin sözleşmesi Ajans binasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın arasında imzalanmıştı.

Ajans Uzmanı Fikri Akkaya, Mimar Mehmet Gürkan ve Şehir Plancısı Esra Alpago, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile beraber beldede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Aşağı Kandilli 17 Payton Bölgesi’nin projelendirme çalışmalarına başlandı.

Kandilli Belediyesi ve Ajans iş birliğindeki proje de bölgenin turizmde hizmet kalitesinin artırılması, turizm paydaşlarında turizm bilincinin artırılması, turizm çalışanlarının kapasitelerinin artırılması, turizme yönelik kamusal hizmetlerin geliştirilmesi, bölgeye değer katacak yeni unsurların tasarlanması, başta endüstri mirası olmak üzere mevcut kaynak değerlerin turizm bağlamında yeniden işlevlendirilmesi gibi konularda önemli sonuçlar alınması amaçlanmaktadır.

Aşağı Kandilli’nin bölge için önemli bir değere sahip olduğunu söyleyen Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, proje çalışmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Aydın konuşmasında, “Aşağı Kandilli bölgemiz ve bizim için çok değerli. Proje çalışmamız sonucunda bölgemizi kısa süre içerisinde turizme açmak, sel nedeniyle oluşan yaralarımızı sarmak, eksikliklerimizi gidermek ve bölgemizin tarihini de koruyarak bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Ben başta ajans yetkilileri olmak üzere emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden beri elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, bölgemize bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Ajans projemizi başarılı buldu ve projelendirme çalışmalarına da başladık. Aşağı Kandilli projesi bizleri çok heyecanlandırıyor. İnşallah projemizin yapımına da başlandığında Kandilli farklı bir çehreye kavuşacak” ifadelerine yer verdi.