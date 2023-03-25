Araçları tek tek durdurup denetlediler

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe merkezinde araçlar tek tek durdurularak, asayiş uygulaması yapıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe merkezinde asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler araçları tek tek durdurarak, sorgulama yaptı. Uygulamada araç sürücülerine ben ehliyet, ruhsat kontrolü kontrolü yapıldı.

Ekipler bazı araç sürücülerine ise alkol metre üfletti. Yaklaşık 2 saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.