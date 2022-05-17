Aldoğan, "81 bin 187 adet yardımcı kaynak kitap öğrencilerimize ulaştırıldı"

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ‘’İlimizde şu ana kadar toplam 81 bin 187 adet yardımcı kaynak kitap sınava hazırlık süreçlerinde öğrencilerimize ulaştırılmıştır, eğitim ailesi ve öğrencilerimiz adına Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı sonrası yeni bir adım daha atıldığını, hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için çerçevesinde yardımcı kaynak destek paketi oluşturularak her ay tüm öğrencilerin yardımcı kaynak kitaplarına doğrudan ücretsiz ulaşımının sağlandığını söyledi. Müdür Aldoğan, yardımcı kaynak kitapların öğrencilerin ve ailelerinin yüzlerini güldürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

‘’Her ay yayınlanan bu kaynaklar, hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzlerini güldürüyor. LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yönelik de ayrıca hazırlanan yardımcı kaynak setleri büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in belirttiği üzere, yardımcı kaynaklar 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerine kadar hazırlanıyor. Hem dijital platformlarda, hem de basılı olarak öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sunulmakta. Bakanımız; şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağın basılı olarak öğrencilerimize ulaştırıldığını, önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağın ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize gönderileceğini, 2022-2023 yılında ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarıyla birlikte sene başında yardımcı kaynakların da öğrencilere ulaştırılacağını belirtti. Yardımcı kaynak kitapların öğrencilerin ve ailelerin yüzlerinde gülücükler oluşturması bizleri ziyadesiyle mutlu kılmıştır."

Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma gerçekleştirildiğine dikkati çeken Aldoğan, ‘’Fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynak her ay düzenli yayınlanmaya devam etmektedir. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyaçlarının ücretsiz giderilmesi amaçlanmaktadır. Gönderilen bu kaynak kitaplar veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu çalışması, veliler üzerindeki maddi külfeti de azaltmaktadır. Bu anlamda okul ziyaretlerinde öğrenci ve velilerden gelen dönütler çok olumlu’’ diye konuştu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, şöyle devam etti:

‘’İlimizde şu ana kadar toplam 81 bin 187 adet yardımcı kaynak kitap sınava hazırlık süreçlerinde öğrencilerimize ulaştırılmıştır, eğitim ailesi ve öğrencilerimiz adına Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum. 8. sınıflar düzeyinde LGS’ye girecek 7.049 öğrenci ve 12. sınıflar düzeyinde YKS’ye girecek 6.094 öğrenci için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kaynak kitaplar, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimiz merkezi ve 7 ilçesinde öğrencilere ulaştırıldı. Öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımızca sağlanan bu destek, öğrenciler için iyi bir motivasyon kaynağı olmasının yanı sıra kendileriyle birlikte velilerin de yüzlerini güldürmüştür. Bu anlamda imkan ve fırsat eşitliğinin sağlanması, öğrenme kayıplarının tespitinin yapılması ve öğrencilerimize telafi imkanın sunulması açısından eğitime sundukları destekler için Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, ilimiz eğitim ailesi ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.’’