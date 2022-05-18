Alaplı’da "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık” eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Ereğli İlçe Müdürlüğü tarafından “Dijital Bağımlılık ile Bağımlılıkla farkındalık Mücadele” eğitimleri doğrultusunda Alaplı Meslek Yüksek Okul Konferans salonunda öğrencilere eğitim verildi.

Zonguldak’ın Alaplı Yüksek Okul Konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Kdz Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okul işbirliğinde dijital bağımlılık ile mücadele programında yer alan çocuklara yönelik slayt gösterimi gerçekleştirildi. Alaplı Meslek Yüksek Okul Konferans salonunda gerçekleşen slayt etkinlik programına, öğrenciler, Kdz. Ereğli Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Deniz Peker ile Hemşire Damla Turan katıldı.

Kdz Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, dijital bağımlılıkla mücadele çerçevesinde farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini dile getirerek, “Dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mümkün olduğunca çok çocuğumuza ulaşmayı hedeflemekteyiz” dedi. Alaplı Merkez okullar tamamlandıktan sonra köy okulları ve ilçe okullarında verilecek olan eğitim bütün velilere ulaşmayı hedeflendiği belirtildi.