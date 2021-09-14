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Alaplı’da 60 yıllık şehir içi bağlantılı köprü yenileme bekliyor

Zonguldak Alaplı Köprüsü tehlike saçıyor. Alaplı’da yaklaşık 60 yıldır kullanımda olan Şehir içi bağlantılı köprü yenilenmeyi bekliyor.

ZONGULDAK 14.09.2021, 09:51
Alaplı’da 60 yıllık şehir içi bağlantılı köprü yenileme bekliyor

Zonguldak Alaplı Köprüsü tehlike saçıyor. Alaplı’da yaklaşık 60 yıldır kullanımda olan Şehir içi bağlantılı köprü yenilenmeyi bekliyor.

6 Nisan 2012 tarihinde Çaycuma’da meydana gelen köprü faciasında 15 kişinin hayatını kaybetmesi ve Kastamonu’da sel felaketinin boyutu ve Çaycuma’daki köprü felaketinin ardından gözler, Alaplı’da 60 yıl önce inşa edilen Alaplı Köprüsü’ne çevrildi. Alaplı şehir merkezinde bulunan ve Karşıyaka ile ulaşımı sağlayan köprünün üzerinde her gün binlerce kişinin geçtiği ifade edilirken, onlarca kurum ve üniversitenin uyarısına rağmen köprü konusunda istenilen duyarlığın gösterilmediği kaydedildi. Kastamonu’da sel felaketinin boyutu ve Çaycuma’daki köprü felaketinin ardından aynı akıbeti yaşamak istemeyen Alaplı’daki vatandaşlar, kent ulaşımının büyük bölümünün sağlandığı 60 yıllık Alaplı Köprüsü’nün yıkılması tehlikesine karşı tedbir alınmasını istiyor.

Alaplı’yı karşı yakaya bağlayan karayolları üzerinde bulunan köprünün taşıyıcı ayakları zamanın vermiş olduğu yorgunluk ve bakımsızlıktan dolayı beton parçaları düşmeye ve parçalanmaya başladı. Köprüyü kullanan vatandaşlar yağmur mevsiminde olmasından ve Alaplı Çayı’nın suyunun bu yağmurlar nedeniyle yükselerek köprünün ayaklarını zorlayarak köprünün çöküp bir felakete yol açmasından endişe duyuyor.

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