Alaplı Belediye Başkanı Tekin’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Tekin, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Zonguldak Alaplı İlçesi’nin Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi korona virüsüne yakalandı. Alaplı Belediye Başkanı Tekin’in testinin pozitif çıkması üzerine Belediye başkanlığına Yaşar Çevik vekalet ediyor. Meclisin açılış konuşmasında Başkan Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Çevik, evinde istirahat ettiğini ifade etti. Başkan vekili Çevik, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak coronaya yakalandıklarını duyuran Belediye Başkanı Nuri Tekin şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili Hemşehrilerim, Değerli Alaplı halkı ve sevgili dostlarım. Maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edip, aşı olmamıza rağmen, eşimle birlikte birkaç gündür yaşadığımız bazı semptomlar sonucu dün yaptırdığımız Covid-19 testimiz ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Allah’a şükürler olsun ki şu an için herhangi bir sorunumuz bulunmamakta. Ancak sizlerle bir süre ayrı kalacağız.Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun’”