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Alan, ‘Tüm enerjimizi şehir için harcıyoruz’
İHLAS HABER AJANSI KARABÜK BÖLGE MÜDÜRÜ YASİN ERDEM BERABERİNDE ZONGULDAK İL TEMSİLCİSİ ONUR ALTINDAĞ İLE BİRLİKTE ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI ÖMER SELİM ALAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE İHA’NIN ÇALIŞMALARINDAN BAHSEDEN ERDEM, BAŞKAN ALAN’A ÇALIŞMALARINDA BAŞARI DİLEDİ.
ZONGULDAK 06.10.2020, 15:38
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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, çalışmaları değerlendirdi. Alan, tüm enerjilerini şehrin kalkınması için harcadıklarını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem beraberinde Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İHA’nın çalışmalarından bahseden Erdem, Başkan Alan’a çalışmalarında başarı diledi.
Göreve geldiği günden bugüne enerjilerini Zonguldak’ın gelişmesi adına harcadıklarını ifade ederek ‘Tüm enerjimizi Zonguldak’ın gelişmesi ve kalkınması adına harcıyoruz. Asfalt çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşımız çalışmalardan memnun. Diğer çalışmalarımız da çeşitli alanlarda sürüyor” diye konuştur.
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