Aktar mağazasının 23. şubesi Düzce’de açıldı

ZONGULDAK (İHA) – İş insanı VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, aktar mağazasının 23’üncü şubesini Düzce’de açtı.

Şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel çaylar, bitkisel kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, kuruyemiş ve baharat alanında hizmet veren VHP Grup, Düzce’deki vatandaşları şubesine bekliyor. Açılış törenine VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut ve firma yetkilileri, iş adamları, bölge esnafı ve yoğun bir kalabalık katılım sağladı.

Kaliteden ödün vermeden, her geçen gün kendilerini geliştirerek yola devam ettiklerini söyleyen Akbulut, “Firmamız 1974 yılında büyüklerimiz tarafından ilk adımı atılan, doğal kuruyemiş, bakliyat, kozmetik ürünleri kapsamında yüzde yüz yerli ürünler üreten bir Türkiye firmasıdır. Şu anda 23. şubemizi Düzce’ye kazandırmanın haklı gururunu ve onurunu yaşamaktayız. Bizler ürünün kaliteli olması, faydalı olması için amacımız daha ucuza ürün değil, daha kaliteli ürünleri doğru fiyata müşteriyle buluşturma adımları ile ilerlemekteyiz. Sizlerin de desteği ile tüm Türkiye’de Lokman Efendi zincirini oluşturma hedeflerine doğru yürümekteyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek mağaza hizmete açıldı. Mağazayı gezen katılımcılara ikramda bulunuldu.