30 Eylül’de Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayı başlıyor

30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayı için hazırlıklar devam ediyor.

Dünya üniversitelerini çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Türkiye Ulusal Çalıştayı, 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türkiye’nin en çevreci kampüslerinden biri olan Zonguldak BEÜ Farabi Kampüsü’nde düzenlenecek Ulusal UI GreenMetric Çalıştayı ile yükseköğretim kurumlarında çevre ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacak.

Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Başlıkları Ele Alınacak

30 Eylül tarihinde Sezai Karakoç Kültür Merkezinde başlayacak olan çalıştayın açılış konuşmalarını ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve UI Greenmetric Başkanı Yardımcısı Dr. Junaidi S.S. M.A yapacak. Organizasyon Komite Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım ise UI GreenMetric Türkiye Ulusal Ağı oturumunda üniversite eğitim ve araştırmalarında çevre açısından sürdürülebilirlik konularını gündeme taşıyacak.

Çalıştay, 1 Ekim’de bazı teknik sunularla birlikte yapı - altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim konularındaki oturumlarla devam edecek.

Endonezya Üniversitesi Greenmetric başkan yardımcısının yanı sıra Türkiye’deki 12 üniversiteden konukların ve akademisyenlerin katılacağı çalıştayda, Gökgöl Mağarası ve Maden Müzesi ziyaret edilecek.