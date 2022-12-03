20 engelli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bağışlanan 10’u akülü, 10’u manuel olmak üzere 20 sandalye engellilere teslim edildi. 20 engelli törende sandalyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü sabah saatlerinde çelenk töreni ilke başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunduğu ilk törenin ardından ikinci tören Kdz. Ereğli Fen Lisesi spor salonun da yapıldı. Buradaki törende Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hibe edilen 10’u akülü, 10’u manuel olmak üzere toplam 219 bin TL değerindeki 20 sandalye ihtiyacı olan engellilere dağıtıldı. Törende konuşan Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, engelliler olarak sadece yapılabilecek şeyler istediklerini ifade etti. Şentürk, “6 aydır İş Kur ile düzenlediğimiz meslek edindirme kursundan mezun olan engelli kursiyerlerimizin sertifika töreni yapılacaktır. Bu vesileyle söz konusu kursun devamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bize o derece sıcak davranıyor. Kendisi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ziyarete gittik. Vekilimin himayelerinde Diyanet İşleri Başkanı’mdan imkanlar dahilinde derneğimize tekerlekli sandalye talebinde bulunduk. Bütçesi yaklaşık 219 bin TL olan 10 adet akülü, 10 adet manuel tekerlekli sandalyeyi bugün burada arkadaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Engelli olmak kişisel bir tercih değildir. Hangimizin ne zaman bu sorunla karşılaşacağını Allah’tan başka bilen yok. Bizler toplumu sizlerle paylaşabileceğimiz imkanları istiyoruz, daha fazlasını değil. Bir binaya geldiğimizde merdiven varsa rampa görmek istiyoruz. Yüksek binalarda asansör görmek istiyoruz, kaldırım olan yerde rampa istiyoruz. Bunlar arzu edildiğinde yapılamayacak şeyler değil” dedi.

Şentürk konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a hediye ettiği tekerlekli sandalyeler için teşekkür etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise konuşmasında Dernek Başkanı Şentürk’ü fedakarca çalışmalarından dolayı tebrik etti. Türkmen konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“İsmail başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle kardeşlerimizin ruhuyla, bedeniyle, enerjisiyle, sevgisiyle bu hizmetlere kendini adamış vakıf deriz ya, vakfın başka bir anlamı vardır. Vakıf hiçbir karşılık beklemeden verilen, yapılan iyiliklerin adıdır vakıf. İnsan ömrünün de ve bazı insanlarımız vardır da; toplumun önünde olsun isteriz. Ömrünü insanlığa güzelliğe vakfeder. İşte onlardan biriside İsmail başkanımız. Bizi de bunlara teşvik eder, bizim de bu iyilikleri yapmamıza vesile kılar. Bizlere gelir, bütün yetkililerle alınması gereken hak edilen hizmetlerin alınabilmesi için gece gündüz çaba sarf eder. Kendisini tebrik ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından 20 sandalye ihtiyaç sahibi engellilere verildi. Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Niyazi Uğur, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ile daire amirleri, engelliler ve aileleri katıldı.