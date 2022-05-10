banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rize’de 5 günlük yasaklama kararı
Rize’de 5 günlük yasaklama kararı
Elon Musk Donald Trump’ın Twitter yasağını kaldıracak
Elon Musk Donald Trump’ın Twitter yasağını kaldıracak
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!

10 Mayıs "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığı Koordinatörlüğünde 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile “ Her gün 10 bin Adım “ temalı fiziksel aktivite ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.

ZONGULDAK 10.05.2022, 23:54
10 Mayıs "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığı Koordinatörlüğünde 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile “ Her gün 10 bin Adım “ temalı fiziksel aktivite ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen Etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Zonguldak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesinde görevli Polis memurları da eşofmanlarını giyerek yürüyüşe destek verdiler.

10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et Etkinlikleri çerçevesinde bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

"Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biridir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü küresel ölümlerin yüzde 70’ini temel sebebinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar(BOH) olduğunu belirtmektedir (her yıl 40 milyon insan). BOHlar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin yılda 17.7 milyonunu kardiyovasküler hastalıklar, 8.8 milyonunu kanserler, 3.9 milyonunu solunum yolu hastalıkları ve 1.6 milyonunu diyabet oluşturmaktadır. BOHların dört davranışsal risk faktörü arasında fiziksel inaktivite de yer almaktadır. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, iyi huylu kolesterol (HDL) seviyesini arttırır ve vücut ağırlığı kontrolü için anahtar role sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırması-2016 sonuçlarına göre 15 yaş üzeri bireylerin yüzde 41.1’i yetersiz aktivite (STEPS 2017 ön sonuçları yüzde 43), yüzde 53’ü orta derecede fiziksel aktivite ve yüzde 5.9’unun ağır fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında ailelerin ifadelerine göre çocukların yüzde 9.5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta, yüzde 19.9’u günde bir saatten az ve yüzde 29.7’si günden bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocukların yüzde 42.5’i günde bir saat, yüzde 23.5’i 2 saat ve yüzde 12.7’si 3 saat ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30 dakikalık) orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası hâline ge tirilmelidir. Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları vb.) görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır. 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 10 Mayıs her yıl 81 ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır “

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
13°
açık