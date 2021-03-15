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Sağlık çalışanlarına moral

Yozgat’ta 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Yozgat Şehir Hastanesinde resim sergisi ve müzik dinletisi düzenlendi.

YOZGAT 15.03.2021, 15:24
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Sağlık çalışanlarına moral

Yozgat’ta 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Yozgat Şehir Hastanesinde resim sergisi ve müzik dinletisi düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, Hastane yetkilileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan “Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp bayramını daha önceki senelerde normal kutlamalar yaptık. Bu dönemde pandemi dönemi yaşıyoruz 1919 yılında ilk tıp bayramı kutlandığı vakit düşman işgalinden Hasan Baran tarafından ilk bayrak açılarak bizimde bu süreçte geçen sene Türkiye’de ilk Covid vakaların görüldüğü ilk zamanlarda bilinmez bir düşmanla savaştığımız o ilk dönemlerde olduğu gibi bizlerde bu dönemi bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz o yüzdendir ki bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramlarını kutluyorum. İlk dönemden beri Mart 2020’den bu zamana kadara canla başla mücadele ettiler. Bütün sağlık çalışanlarımız evlerinden uzak ailesini özledi. Bazı hemşirelerimiz Covid geçirdi tekrar görevlerinin başına döndüler bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Kutlamakta olduğumuz 14 Mart Tıp Bayramını burada bulunan doktorlarımızın şahsında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Allah devletimize zeval vermesin bir pandemi süreci yaşıyoruz Yozgat’ta ki hastanelerin durumu malumdu daha öncesinde orada görev yapan pek çok arkadaşımız burada şuanda görev yapıyorlar. Pandemi keşke gelmeseydi keşke bunlar yaşanmasaydı ama Allah’tan şimdi gelmiş çünkü eski hastanemizin durumu içler açısı idi eğer eski hastane döneminde sağlık sektörü devam etmiş olsaydı belki Yozgat felç durumuna gelirdi. Türkiye’de ilk defa Şehir hastanesi Yozgat’a açıldı Yozgat ölçeğinde ki hastaneler çevre illerde şehir hastanesi yok şuanda Üniversite hastanemiz var Yozgat Şehir Hastanesi pandemi hastanesi olunca çok büyük bir yük aldı. Sağlık çalışanlarımız bu pandemi sürecini özveri ile atlattılar. Pandemi’nin ilk çıktığı 11 Martta herkes panik havasındaydı sağlık bakanımız ilk şehidimiz ilk hastamızı verdik diye açıklama yaparken duygulanıyordu gözlerinden gözyaşları damlıyordu. Geldiğimiz nokta itibariyle çok can verdik rabbim bir an önce bu pandemi den kurtulmayı nasip etsin. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum bir sağlık çalışanlarımızın büyük emek ve gayretle çabalarıyla bizler bu hale geldik Allah sizlerden razı olsun sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman her yerde bunları ifade ediyor biz sağlık çalışanlarımızın dün yanındaydık bugün yanındayız yarında yanında olmaya bizler belediye olarak ta şahıs olarak ta devam edeceğiz. Bende bir hastalık geçirdim bunun acısını biliyorum çünkü Virüste değilmiş dedim kendi kendime benim sağlam vücudum var hiçbir şey olmaz eğer virüs kapsak bile çünkü riskli durumdayız. Virüsü kaptıktan hemen sonra bütün belirtiler vardı beşinci gün dayanılmaz ağrılarla birlikte Şehir Hastanemize geldim şehir hastanemize girdikten sonra kendimi emin ellerde hissettim güvende hissettim doktorlarımız geldi hemşirelerimiz geldi serumlar iğneler ilaçlar verildikten sonra kendime güvenim arttı iyi ki sağlık teşkilatı var iyi ki varsınız iyi ki devletimiz bu milletimizin yanında iyi ki bu kadar sağlık sektörüne destek veriyorlar. Bizler her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise “ hastanemizin çok kıymetli çok değerli çalışanları tabi salgın dönemin kahramanları sadece salgın dönemi değil her zaman kahramansınız. Bende bir sağlıkçı eşi olarak işiniz ne kadar zor olduğunu biliyorum. Emekleriniz için verdiğiniz fedakarca çalışmalar için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Zor bir süreç hala süreç devam ediyor bir yıl oldu bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Allah öncelikle devletimize zeval vermesin Yozgat’ın fiziki sağlık altyapısı çok güzel tabi bir tarafta Yozgat Şehir Hastanemiz bir tarafta Üniversite hastanemiz iki güzel hastane pandemi döneminde salgın döneminde alt yapı olarak çok fazla sıkıntı yaşatmadı ama binaların iyi olması yeterli değil insan kaynaklarının da iyi olması önemli şükür Allah’a insan kaynaklarının da tüm sağlık çalışanlarımızın da ne kadar iyi olduğunu bu dönemde gördük. Yozgat olarak salgın döneminde sizlerin büyük özverisiyle fedakar çalışmasıyla sıkıntı çekmeden atlattık atlatmaya da devam ediyoruz. Ama söylüyorum sağlık altyapımız iyi insan kaynaklarımız iyi ama buda yeterli değil milletimizin de hemşehrilerimizin de bi tedbirlere uyması alınan tedbirlere hassasiyet duyulması lazım ki mücadeleyi hep beraber verelim hastanede mücadele veriyoruz siz değerli sağlık çalışanlarımızı mücadele veriyor ama sokakta ki hemşehrimiz de ev ziyaretleri yapmayacak, arabaşı içmeye gitmeyecek taziye ziyaretleri yapmayacak. Tedbirlere uyarsak sarı renkten mavi renge geçeriz uymazsak turuncu renkten kırmızı renge geçeriz. Toplumumuz milletimiz şunu bilmesi lazım buradaki arkadaşlar bu kadar emek verirken sokakta değerli hemşehrilerimizin de bu emeğe saygı duyması alınan tedbirlere uyulması gerekiyor. Tekrar bir yıl için değil hayat boyu hayatımız için sağlığımız için hepimiz için verdiğiniz emekler için şükranlarımı arz ediyorum umarım en kısa zamanda salgınla mücadeleyi atlatırız. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor aşılama çalışmaları salgının seyrini yavaşlatırız tekrar eski günlere kavuşuruz. Sağlık çalışanları için hiçbir gün değişmiyor milletimizin sağlığı için toplumumuzun refahı için hep beraber çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz ama salgın çok büyük bir yük getirdi yükü omuzladığınız için ağır yükü en çok sizler omuzladınız hepinizi 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” diye konuştu.
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