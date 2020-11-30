Yorulmadan temizlik! Kärcher VC 4s kablosuz elektrikli süpürge evcil hayvan besleyenlerin gözdesi…

Tüm evi kablolara takılmadan ve elektrikli süpürgeyi yeniden şarj etmek zorunda kalmadan tek seferde süpürmek mi? Kärcher'ın bataryalı dikey tip elektrikli süpürgesi VC 4s ile bu mümkün.

Sadece 1.25 kg ağırlığındaki yüksek manevra kabiliyetine sahip Kärcher VC 4s kullanıcılarına zahmetsiz ve güvenli temizlik yapabilme konforu sunuyor.

Yüksek vakum performansıyla, evinde evcil hayvan besleyenlerin etraftaki tüylerden kurtulmasında de en büyük yardımcısı olan Kärcher VC 4s, maksimum 79 db (A) ses seviyesi ile evleri sessiz sedasız temizlerken tüylü dostlarınızı da ürkütmüyor.

Eco modunda 60 dakikaya kadar çalışma süresine sahip olan VC 4s, metrekaresi büyük dairelerin bile temizliğini, yeniden şarj edilmeye gerek kalmadan tek seferde yapıyor.

Temizlik ve konforu birarada sunuyor

Ergonomik tasarımlı sapı üzerindeki Power Boost modu etkinleştirildiğinde inatçı kirleri kolayca temizleyebilme imkanı sağlayan Kärcher VC 4s Kablosuz Elektrikli Süpürgesi’nin toz haznesi ise kirle temas etmeden tek bir el hareketiyle boşaltılabiliyor.

Başlık üzerindeki esnek bağlantısının 180°'ye kadar döndürülebilmesiyle mobilyaların altını derinlemesine ve kolaylıkla temizlemeye olanak sağlayan Kärcher VC 4s’i bağımsız şarj istasyonu sayesinde, aksesuarlarıyla birlikte evinizde ayırabileceğiniz küçücük bir alanda saklayabileceksiniz.

Kärcher VC 4s özellikleri