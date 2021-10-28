Total İstasyonları’ndan yepyeni ve taptaze lezzet dünyası: Bi Güzel 

TOTAL İstasyonları’nın “Bi’ Güzel” markasıyla hayata geçirdiği yeni market konsepti sıcak ve soğuk lezzetler, Gloria Jeans ve Bi Güzel kahve seçenekleri ile ziyaretçilerinin yolculuklarına eşlik ediyor. Birbirinden lezzetli, iştah açanve doyurucu ürünler arasında, tamamen TOTAL İstasyonları’na özel tariflerlehazırlananvegan ekşi mayalı sandviç, susurluk tostu, tire köfteli gobbit, dilim pizza gibi sıcak seçenekler; tatlılarda ise donut, mini cheesecake, bomba, ekler gibi ürünler yer alıyor. Taze limonata, karadut suyu,%100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanan taze sütlü kahveleri de Bi’ Güzel konseptinin içecek çeşitlerinin olmazsa olmazları…

TOTAL İstasyonları’nda Bi Güzel konsepti ile çeşit çeşit, sıcak ve lezzetli ürünleri misafirlerinin beğenisine sunmaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren,Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Genel Müdürü Tolga IŞILTAN konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Akaryakıt istasyonları artık sadece yakıt ikmali yapılan bir yer değil, misafirlerimizin yolda verdikleri molalarda tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri yeni bir deneyim, yaşam alanı haline geldi. TOTAL İstasyonları’nda, Bi’ Güzel yeni market konseptimiz ile başlangıçta 20’yi aşkın noktada hizmet vermeye başladığımız bu yeni ürün seçkisi kapsamında, misafirlerimize sıcak sandviç çeşitleri, tatlı atıştırmalıklar, limonata ve kahveseverler için Bi’ Güzel Kahve ve Gloria Jeans kahve seçenekleri ile birinden farklı lezzetler sunuyoruz. Tamamen bize özel tariflerle, 7/24 yolda vakit geçiren araç kullanıcıları, aileler ve şehrin yoğun temposunda kısa bir molaya ihtiyaç duyan tüm misafirlerimize doyurucu ve deneyenleri mutlu edecek seçenekler sunma gayesiyle hayata geçirdiğimiz Bi’ Güzel konseptimizi, yıl sonuna kadar çok daha fazla sayıda istasyonumuzda lezzet meraklılarıyla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.