Show Haber sunucusu Ece Üner’den, ‘Haysiyet’ çıkışı: Benim yaradılışıma uygun olmaz

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Mert Erdoğan’la Yazarın Dilinden programının bu haftaki konuğu oldu. İkinci kitabı “Haysiyet”i çıkartan Üner, yeni kitabını Radyo Trafik dinleyicileri için anlattı.

Yeni kitabıyla ilgili konuşan Ece Üner, “Ben artık aileden biri olduğuma inanıyorum. Her akşam haber saatinde milyonlarca izleyiciyle birlikte onların masalarına oturuyorum ve evlerine konuk oluyorum. Onlarla aramdaki samimiyet artık kuruldu. Ben de artık konuşmak istedim izleyicimle. Sözlü olarak dinliyorlar ancak yazılı olarak da okusunlar istedim.” ifadelerini kullandı.

“Benim işim sesini çıkaramayanlara ses vermek”

Aslında bir seslendirme sanatçısı olduğunu belirten Ece Üner, “Ben ekranda bir yer işgal ediyorsam insanların sesi olmalıyım başka türlüsü benim kimliğime ve yaradılışıma uygun olmaz. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kara mizah yoluyla güldürürken düşündürmek istediğini belirten Üner, “Kitapla ilgili her şey iyi gidiyor. Bu kitap benim hayallerimi gerçekleştiren bir çalışma oldu. Kulaktan kulağa yayılan, ön yargı ile alan bile beğeniyor. Hayal kırıklığı yaratmayan bir kitap olduğunu görmek çok hoşuma gidiyor.” dedi. Üner, “Bir kitabı okuyup bitirdiğinde kitabın yazarı keşke çok yakın arkadaşım olsa ve kitap sonrasında onu arayabilsem’ hissi yaratıyorsa bu iyi bir kitaptır. Benim de bütün derdim buydu. Bu kitabı okuyanlar benimle sohbet etmek istesin. Kitabı okuyanlardan da bu tarz dönüşler aldığımda mutlu oluyorum.” ifadelerini kullandı. Kitabın ismiyle ilgili konuşan Üner, “Dünyada ve Türkiye’de haysiyetimizi inciten, başta bizi kıran trajedi olarak başlayıp komediye dönen olaylar var. Haysiyet bu noktada hepimizin ortak paydasıdır. Ne zaman ki bir çifte standart görürsek haysiyetimiz inciniyor. Bütün bunlar dönüp, dolaşıp haysiyete bağlanıyor benim gözümde. Mevlana’nın da dediği gibi ‘Okyanus gibi bol haysiyet, elif gibi dimdik şahsiyet’. Benim için çok özel bir kelime ve Haysiyet de işte buradan çıktı.” açıklamasında bulundu.

‘'Türkiye’ye yazılmadı, tüm dünyaya hitap ediyor’’

Kitabının Türkiye’ye bir gönderme olmadığını ve insanlığa yazılmış, insana ait bir kitap olduğunu savunan Üner, ‘’Hayat sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Dünyanın her yerinde bir sürü üzücü olay yaşıyoruz. Bütüncül bir kafa ile yazılmış bir kitap, rencide olan da insanlık ve insanlığın haysiyeti.” dedi.Üner, Mert Erdoğan’ın ‘’Kitabı yazarken bölümlerde sizi en çok ne etkiledi?’’ sorusuna ise, “İnsanın kitabı çocuğu gibi, doğum yapmış gibi oluyorsunuz. Çocuklarınızı nasıl ayıramazsanız ben de kitaptaki bölümlerimi ayıramam. Başlangıçtaki Haysiyet ve Haysiyet’ in Sonu Fabl tarzında yazıldı. Bilinen hikâyelerdeki kırmızı çizgiler değiştirildi. Adaletsizliği değiştiremezsiniz ama adaletsizlik karşısında duruşunuzu değiştirebilirsiniz.” cevabını verdi.