Pandemide iş arayan ve iş değiştirmek isteyenlere öneriler

Covid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında kişilerin çalışma koşulları da yeniden düzenlendi. Çalışanları daha çok ev ortamı gibi güvenli mekanlarda kalmaya yönelten bu uygulamalar işveren ve çalışan ilişkisini etkilediği gibi kişilerin yeni iş bulmasını ve iş değiştirme süreçlerini de etkiledi.

Birçok iş yeri kapanırken, var olan işletmeler ve kurumlar sabit giderlerin devam etmesi sebebiyle zor günleri atlatmaya çalışıyor. Kariyer Koçu Pelin Narin Tekinsoy'dan pandemide iş arayan ve iş değiştirmek isteyenlere yönelik işte 10 atın tavsiye:

Online imkanları iyi değerlendirin



Kişiler hedefledikleri işlere yerleşebilmek için bu süreçte kendilerinde geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmeye çalışarak online eğitim imkanlarından yararlanabilirler. Bu sayede daha az zaman ve bütçe ayırarak bu eksiklikler tamamlanabilir. Adaylar hem kişisel hem de kariyer gelişim sürecinde etkili olan diksiyon, ses, mülakat teknikleri, yabancı dil konularında çeşitli kurs ve eğitimler alarak ideal bir çalışan olma yolunda kendilerine katkı sağlayıp bu gelişimleri cv'lerine de yansıtabilirler.



Dijital ortamlar yeni iş çevreleri oluşturmak için iyi birer araç



Dijital platformları kullanmayı başaran ve halihazırda sosyal ilişki kurmaya yatkın olanlar pandemide yeni birçok kişi tanıdılar. İş değiştirmek isteyenler ve yeni mezun adaylar; bu dijital platformlar, eğitimler, konuşma kulüpleri aracılığı ile yeni insanlar tanımaya ve çevrelerini geliştirmeye odaklanmalılar. Yeni çevre her zaman yeni fırsatlar demektir.



İşverenler bu dönemde maliyet açısından yeni mezunlara yönelebiliyor



İş tecrübesi her dönem gerekli olduğundan yeni mezun adaylar bu konuda kendilerini dezavantajlı hissedebilirler. Pandemi, işverenlere maliyetlerin düşmesi sebebiyle yeni mezunları cazip kıldı. İş bulmak bu dönemde zor gibi görünse de yeni mezun adaylar tecrübe edinmeye istekli olduklarını iş verene rahatça ifade edebilirlerse bazı iş kolları için avantajlı duruma bile geçebilirler. Dönemin getirdiği artılar ve eksiler iyi değerlendirilip akılcı planlar yapılarak iş arayışına gidilmeli.



İş değiştirmek ve terfi etmek isteyenler iletişim araçlarını iyi kullanmalı



Eski bir çalışansanız, mevcut işinizde terfi etmek veya farklı bir işe yerleşmek istiyorsanız yönetimle ve ekibin diğer üyeleri ile ilişkileri sağlam ve sağlıklı olması beklenir. Bu beklentiyi karşılamak için tüm iletişim araçlarını kullanarak bunu sağlamaya çalışmalısınız. Günlük iletişimi aksatmamak için telefon ve diğer online iletişim programlarıyla da sıkça görüşmeler yapmalı, toplantıları iptal etmek veya ertelemek yerine online olarak gerçekleştirmeye çalışmalısınız.



Görünür olun



Kişilerin evlerinden çalıştığı, fiziksel olarak bir araya kısıtlı gelinebildiği bu günlerde, aranan iş pozisyonlarına uygun olunduğu gösterilmek için görünür olunmalı. Bunun için kişiler kendilerini göstermek istediği konuya dair online yazılar yazabilir, sosyal medyada ilgili konu başlıklarında hashtagler ile içerikler üretebilir, aranan isim olmaya çalışabilirler. Profesyonel, iş profilleri üzerine oluşturulmuş sosyal medya platformlarında bilgilerinizi güncelleyebilir, üye değilseniz hesaplar oluşturabilirsiniz. Bu kanallar aracılığı ile yeni iş bağlantıları edinebilir, iş ilanlarını buralardan da düzenli olarak takip edebilirsiniz.



Online mülakatlar için hazırlıklı olun



Mülakat ve toplantılar bu süreçte daha çok online yapılabildiği için bunları planlama süreçleri de hızlandı. Evinizin bir köşesini her an yeni bir görüşme yapabilecekmiş gibi hazır ve düzenli bulundurun. Görüşme mekanının ışık, arka fon gibi konularda iyi seçilmiş olmasına dikkat edilmeli ve kişiler kendi dış görünüşlerini hızlıca hazırlayabilmek için uygun seçilmiş bir kıyafeti hazır bulundurmalı. Mülakat ve görüşmelerin yarıda kesilmemesi için internet bağlantısı, şarj durumu, kulaklık, masa lambası gibi araç ve ekipmanların sağlam durumda olduğu kontrol edilmeli. İş görüşmesi için gerektiğinde sessiz bir ortamın sağlanabilmesi adına hazırlıklar önceden yapılmalı. İş verenler pandemi dönemini nasıl geçirdiklerini zaman zaman adaylara sorabiliyorlar. Bu soru karşısında üretken olunduğunun gösterilmesi için alınan online eğitimler, yapılan gönüllülük çalışmaları, okunan kitaplar, dahil olunan uygulamalar listesi cv.de güncellenebilir.



Gündemi takip ettiğinizi hissettirin



Çoğu kişinin rehavet halinde geçirdiği pandemi günlerinde iş verenler Türkiye ve Dünya gündemini takip eden; ekonomi, sağlık, siyasi konuların gidişatına dair fikir edinmiş kişileri daha çok tercih edeceklerdir. Başvurulan firma mülakatta gelebilecek sorulara karşı iyi araştırılmalı, görüşme öncesi ön hazırlıklar tamamlanmalı ve hangi sektörlerin büyüdüğü, hangi alanlarda fırsatların oluştuğu iyi takip edilmeli.



Hedefinizi iyi belirleyin



İlk hedef bu süreçte iş başvurusu yapmayı asla bırakmamak olmalıdır. Kişiler kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, hangi iş alanında uzmanlaşmak istiyorlarsa oraya gidebilmek için kendilerine planlı ve dikkatli yol haritaları belirlemeliler. İş adayları düş panosu gibi atölye çalışmalarına katılarak pandemiyi zihinsel ve bedensel olarak nasıl yönettiklerinin resmini çıkarabilir, süreci tarafsız bir gözle değerlendirebilirler. Hem duygusal hem de mantıksal olarak içinde bulunulan ve gelecekte olmak istenen yer böylece netleşebilir.



Adaylar hızlı karar vermemeli



Özellikle uzun süredir iş arayan kişiler buldukları ve ihtiyaçlarından dolayı da hiç istemedikleri bir işi maddi yetersizliklerden dolayı kabul edebiliyor. Bu durumda mevcut koşullar iyi düşünülerek ve alternatif arayışına gidilebilir. Gizlice sağlıklarını da etkileyebilecek bu işleri kabul etmeden önce adaylar iyi düşünmelidir. Gerektiğinde yeni iş girişim fikirlerini takip ederek kendileri için geliştirebilirler. Yeni dünya düzeninde yükselen ve farklı iş kollarına da bakmalıdırlar.



İyimser bakış açısı kaybedilmemeli



Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde kişiler morallerini ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışmalı. Adaylar kişisel bakımlarını her zamanki gibi yapmalı, dinç ve enerjik bir duruş geliştirmelidir. Kendilerini diğer adaylardan ayıracak bu önemli özellikleri atlamamalı. İyimser olmak dahi aranan bir özellik haline geldi, bu durumu da gözden kaçırmamalı.