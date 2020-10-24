banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi

Dünyanın en havalı semtleri listesinde Türkiye'den sadece bir semt var: Arnavutköy

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı. Listenin bir numarasında Barcelona'nın Esquerra De LEixample semti yer alırken, Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın Arnavutköy semti listede yer aldı.

YAŞAM 24.10.2020, 09:47 24.10.2020, 12:46
2005
Dünyanın en havalı semtleri listesinde Türkiye'den sadece bir semt var: Arnavutköy

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, "dünyanın en havalı semtleri" listesini yayınladı. Listenin bir numarasında Barcelona'nın Esquerra de L'Eixample semti yer alırken, Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın Arnavutköy semti listede yer aldı.

Her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle belirleyen dergi bu yıl dünyada yer alan en havalı semtlerin listesinin olduğu çalışmayı yayınladı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul'un Beşiktaş'ta yer alan Arnavutköy semti girdi.

Listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı.

Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu kapsamda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Akpolat; "Arnavutköy İstanbul'un köklü ve tarihi dokusu korunabilmiş nadide semtlerinden, Beşiktaş'ın ve boğaz hattının en güzel duraklarından biri. Arnavutköy'de bir yandan denizin kokusunu solurken, bir yandan da muazzam tarihi yapılarını izleyeme imkanına sahipsiniz. Hızlı kentleşmeye rağmen, hem kültürel değerlerini hem de mahalle kültürünü koruyarak geleceğe adım atan Arnavutköy semtimizin bu açıdan dünya çapında dikkat çekmesi bizim için gurur vesilesi. Arnavutköy'e sahip çıkmaya ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞTE TIME OUT'UN LİSTESİ:

  1. Esquerra De L'Eixample, Barcelona
  2.  Downtown, LA
  3. Sham Shui Po, Hong Kong
  4. Bedford-Stuyvesant, New York
  5. Yarraville, Melbourne
  6. Wedding, Berlin
  7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai
  8. Dennistoun, Glasgow
  9. Haut-Marais, Paris
  10. Marrickville, Sydney
  11. Verdun, Montreal
  12. Kalamaja, Tallinn
  13. Hannam-dong, Seoul
  14. Bonfim, Porto
  15. Ghosttown, Oakland
  16. Chula-Samyan, Bangkok
  17. Alvalade, Lisbon
  18. Noord, Amsterdam
  19. Centro, São Paulo
  20. Holešovice, Prague
  21. Lavapiés, Madrid
  22. Opebi, Lagos
  23. Narvarte, Mexico City
  24. Uptown, Chicago
  25. Little Five Points, Atlanta
  26. Wynwood, Miami
  27. Phibsboro, Dublin
  28. Nørrebro, Copenhagen
  29. Bugis, Singapore
  30. Gongguan, Taipei
  31. Soho, London
  32. Binh Thanh, Ho Chi Minh City
  33. Melville, Johannesburg
  34. Kabutocho, Tokyo
  35. Porta Venezia, Milan
  36. Taman Paramount, Kuala Lumpur
  37. Allston, Boston
  38. Bandra West, Mumbai
  39. Arnavutköy, Istanbul
  40. Banjar Nagi, Ubud

#ingiliz dergi #time out #liste #en havalı semtler #arnavutköy
Yorumlar (0)
banner417
banner388
22°
açık
banner378
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Göztepe 6 7
7. Erzurumspor 4 7
8. Galatasaray 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Hatayspor 4 7
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 5 12
3. Leeds United 6 10
4. Liverpool 5 10
5. Leicester City 5 9
6. Arsenal 5 9
7. Wolverhampton 5 9
8. Tottenham 5 8
9. Chelsea 5 8
10. West Ham 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Elche 5 10
6. Cádiz 6 10
7. Granada 5 10
8. Real Betis 6 9
9. Atletico Madrid 4 8
10. Barcelona 4 7
11. Sevilla 4 7
12. Osasuna 5 7
13. Valencia 7 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3