Dünyanın en havalı semtleri listesinde Türkiye'den sadece bir semt var: Arnavutköy

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, "dünyanın en havalı semtleri" listesini yayınladı. Listenin bir numarasında Barcelona'nın Esquerra de L'Eixample semti yer alırken, Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın Arnavutköy semti listede yer aldı.

Her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle belirleyen dergi bu yıl dünyada yer alan en havalı semtlerin listesinin olduğu çalışmayı yayınladı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul'un Beşiktaş'ta yer alan Arnavutköy semti girdi.

Listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı.

Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu kapsamda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Akpolat; "Arnavutköy İstanbul'un köklü ve tarihi dokusu korunabilmiş nadide semtlerinden, Beşiktaş'ın ve boğaz hattının en güzel duraklarından biri. Arnavutköy'de bir yandan denizin kokusunu solurken, bir yandan da muazzam tarihi yapılarını izleyeme imkanına sahipsiniz. Hızlı kentleşmeye rağmen, hem kültürel değerlerini hem de mahalle kültürünü koruyarak geleceğe adım atan Arnavutköy semtimizin bu açıdan dünya çapında dikkat çekmesi bizim için gurur vesilesi. Arnavutköy'e sahip çıkmaya ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞTE TIME OUT'UN LİSTESİ: