Yollar açık, sayaçlar ve sobalara dikkat!

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre karla mücadele çalışması yapıyor.

Altınova Belediyesi Su İşleri yetkilileri, etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ekiplerin yollarda yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Buzlanma konusunda vatandaşları uyaran Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımızdan mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kar lastiksiz, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz” dedi.

Altınova Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçede etkili olan kar yağışının ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelinde ve köy yollarında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz da, “Karla mücadele ekiplerimiz yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmaların oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Öte yandan Altınova Belediyesi Su İşleri yetkilileri, etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Su sayaçlarının donmaması, bozulmaması ya da patlamaması için, sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması, sayacın bulunduğu yerde varsa kırık camların yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Alınan önlemlere rağmen su sayacı donmuş ise üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemeli ve herhangi bir şekilde ısıtılmamalıdır.