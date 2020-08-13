Yalova’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YALOVA’NIN ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan bir aracın sebep olduğu zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne gönderildiler.
Edinilen bilgiye göre, Yalova’dan Kocaeli istikametine giden bir araç Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Yolun ortasına savrulan aracı gören ancak duramayan diğer araçlar da bir birlerine çarpmaya başladı. Toplamda 7 aracın karıştığı kazada A.C (49), A.U.T (34), D.Ö (31) ve İ.E (56) adlı vatandaşlar yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana geldi. Hurdaya dönen araçlar nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda trafik yan yoldan sağlandı. Araçların olay yerine çağrılan çekiciler ve vatandaşların yardımı ile yol kenarına alınması sonrasında trafik normale döndü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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