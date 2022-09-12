Yalova’da ilk ders zili çaldı

Yalova’da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk zili 273 okulda 3 bin 715 öğretmen ve 54 bin 693 öğrenci ile çalındı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreni, 19 Temmuz İlkokulu’nda yapıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına daha nitelikli ve iyileştirilmiş koşullarda başlayabilmelerini sağlamak için yaz döneminde okullarımızda birçok çalışma gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi çerçevesinde okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirmek için bakım onarım çalışmalarının ve okullarımızın yenilenmeye ihtiyacı olan alanlarının yeniden düzenlenmesinin yanında ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temini için de okul yönetimlerimiz tarafından yaz döneminde özveriyle ve aktif bir şekilde çalışmalar sürdürüldü” dedi.

Atölye çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Akmeşe, “Ayrıca mesleki eğitim merkezleri ve yeni açılacak olan köy yaşam merkezleri ile hem gençlerimizin istihdam garantili eğitim almalarını, hem de 7’den 70’e her yaştan insanın atölyeler, kurslar ve eğitimlerle meslek edinmelerini sağlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunların yanında inşaatı süren yeni okul binalarımızın kapılarını da en kısa zamanda eğitim öğretime açmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından okula verdiği desteklerden dolayı iş insanı Sabahattin Çetin’e, Vali Muammer Erol tarafından teşekkür plaketi verildi. Program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve halkoyunları gösterileri ile devam etti.

Törene AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’nın yanı sıra öğrenci ve öğretmenler de katıldı.