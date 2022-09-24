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Yalova’da 5 araç birbirine girdi
Yalova’da meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.
YALOVA 24.09.2022, 14:58
Yalova’da meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Dörtyol istikametinde giden 5 araç birbirine girdi. Kazaya beton mikseri, kamyonet 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiği kapandı. Araçların bölgeden kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
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