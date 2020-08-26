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Yalova Üniversitesi ülkede ilk olacak

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SUAT CEBECİ, “BİZ BU ÜLKEDE MİLYONLARCA İNSANA KPSS SINAVI, ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI GİBİ SINAVLARI YAPIP BAŞARABİLİYORSAK, BUNU DA BAŞARIRIZ” DEDİ.

YALOVA 26.08.2020, 13:05
Yalova Üniversitesi ülkede ilk olacak

14 bin 500 öğrencisi bulunan Yalova Üniversitesi, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren öğrenci sayısının yüzde 60’ı ile yüz yüze eğitime başlayacak.

Pandemi dolayısıyla bir çok üniversitenin uzaktan eğitim kararı almasına rağmen Yalova Üniversitesi geliştirdiği yeni sistemle yüz yüze eğitim modeline geçiyor. Seyreltilmiş karma eğitim modeli olarak adlandırılan yeni sistemde mevcut öğrencilerin sadece yüzde 60’lık bölümü ile yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer yüzde 40’lık bölüm ise dönüşümlü olarak online eğitim alacak.

Üniversite senatosu öğrencilerin daha da seyreltilmesi maksadıyla eğitim süresini de bütün güne yayma kararı aldı. Türkiye’de bir ilk olacak bu sistem hakkında bilgi veren Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ise, “Pandemi bir gerçek ve ne zaman biteceğini şimdilik bilmiyoruz. Dolayısıyla Yalova Üniversitesinin buna teslim olması mümkün değil. Onunla mücadele etmek zorundayız. Ona rağmen var olmak ve ona rağmen devletimizin kurumlarını işletmek zorundayız. Kaldı ki eğitim ve öğretim bu toplumun can damarıdır. Milyonlarca genç bu alanda eğitim alıyor. Onları eve hapsetmek yerine, onlara pandemi şartlarında zarar görmeden nasıl eğitiriz sorusuna cevap aradık. Bu konuda çalıştık. Yalova Üniversitesi Senatosu da bunu bir karara bağladı. 2020/2021 akademik eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında derslerin yüzde 40’ını uzaktan eğitimle online olarak vereceğiz. Yüzde 60’lık bölüme ise yüz yüze eğitim vereceğiz. Ama yüz yüze eğitimi yüzde 60’a indirmek yetmiyor. O yüzde 60’ı daha da seyrekleştirmek için eğitimi 3-4 saatte bitirmek yerine bütün güne yayacağız. Böylece dersliklerde olan öğrenci sayısını asgariye indireceğiz. Aynı şekilde diğer ortak kullanım alanlarındaki öğrenci sayısını da asgariye indireceğiz. Bu formülle yüz yüze eğitime devam etme kararı aldık. Geçen yıl online sistemle başarılı bir eğitim yaptık. Ama ne olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Yani hocası ile eğitim alan öğrencinin, hocasız ortamda okuduğu metinden aynı kazanımları sağlaması mümkün değil. Korona sebebiyle yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Rektör Cebeci ülkede bu sistemi uygulayan ilk ve tek üniversitenin Yalova Üniversitesi olduğunu hatırlatarak,, “Hayata geçirdiğimiz bu karma sistemi ülkede bizden önce hayata geçiren başka bir üniversite olmadı. Biz bu sistemden iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Eğer bu sistem başarılı olur ve başka bir karar da alınmazsa, biz bu sistemi pandemi sonrasında da uygulamaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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