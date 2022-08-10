Yalova Makine İhtisas OSB çarşısında sadece yerli esnaf olacak

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, sanayi bölgesi içinde yer alacak çarşıda sadece Yalova iline kayıtlı esnafların yer alacağını söyledi.

Tamamlandığında 320 fabrikanın faaliyet göstereceği ve 25 bin kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine İhtisas OSB’de inşaatlar hızla yükseliyor. Yönetim binalarının yanı sıra fabrikalarında temellerinin de atılmaya devam ettiği sanayi bölgesinde bir yandan da yaşam alanları oluşturuluyor. Bu çerçevede sanayi bölgesindeki projelendirilen çarşının ilk etabının temelleri eylül ayında atılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Direnç Özdemir, “Çarşımızın ismini henüz netleştirmedik ama Yalova ilimizin esnaflarının OSB’mizde hizmet vereceği, yeni pazarla buluşacağı bir yer olacak. Çarşımızın ilk etabının temellerini atıyoruz. iralamada ilk kuralımız, taliplinin Yalova iline kayıtlı esnaf olması” dedi.