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Yalova Kent Müzesi Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
YALOVA BELEDİYESİ DOST VE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’A TERÖR DEVLETİ ERMENİSTAN İLE SÜRDÜRDÜĞÜ SAVAŞINDA İLDE YER ALAN KENT MÜZESİNİ TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI İLE DONATARAK DESTEK VERDİ.
YALOVA 01.10.2020, 09:38
Yalova Belediyesi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a terör devleti Ermenistan ile sürdürdüğü savaşında ilde yer alan Kent Müzesini Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.
Yalova Belediyesi, Azerbaycan’a destek vermek adına anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Kent Müzesi Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Azerbaycan’ın yanında olduklarını ortaya koymak istediklerini vurgulayan Yalova Belediyesi’nin bu hareketi ilde de beğeni topladı.
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