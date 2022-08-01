Yalova Belediyesi’nin etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi

Yalova Belediyesi tarafından Tigem Tatil Park tesisleri 1. kapıda çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar 4 saat boyunca gönüllerince eğlendi. Etkinliklerde geleneksel çocuk oyunları, yüz boyama, çocuk diskosu, yarışmalar ve birçok aktivite yer aldı. Katılan her çocuğa ise Yalova Belediyesi tarafından ikramlar verilirken aileler Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.