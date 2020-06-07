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Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ YERLİ TOHUM 4 BİN ADET DOMATES VE BİN ADET BİBER FİDESİ DAĞITTI. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)

Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ YERLİ TOHUM 4 BİN ADET DOMATES VE BİN ADET BİBER FİDESİ DAĞITTI. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)

07 Haziran 2020 Pazar 15:07
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Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

Altınova Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz yerli tohum 4 bin adet domates ve bin adet biber fidesi dağıttı.

Altınova Belediyesi tarafından Üreticiye Destek Projesi kapsamında vatandaşlara yerli tohum 4 bin adet domates ve bin adet biber fidesi dağıtıldı. Belediye, Mayıs ayı içerisinde de 2 bin adet domates ve 500 adet biber fidesi dağıtmıştı. Fideler, yerli tohumdan elde edilme özelliğinden dolayı vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Tamamen yerli tohumdan elde edilen fidelerin çoğalma imkânının da bulunduğunu belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlk kez 2018 yılında çiftçilerimize destek amaçlı başlattığımız yerli tohum fide dağıtımları bu tarihten itibaren devam ediyor. 2018 Mayıs ayında vatandaşlarımıza 40 bin adet domates, biber ve karpuz yerli tohum fidesi dağıtmıştık. 2019 yılında ise yerli tohum patlıcan fidesi dağıttık. Bu yıl da toplamda 6 bin adet domates ve bin 500 biber fidesi dağımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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