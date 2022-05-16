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Tutuk, Yalova Belediyesi’nin altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
YALOVA 16.05.2022, 12:49
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Sahaya inen Tutuk’a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahaddin Erbay ile meclis üyeleri eşlik etti. Tutuk, ilk olarak Kartepe, Bağ, Derin Sokak ve Seyrantepe Mahallesinde devam eden yağmur suyu hattı yapım çalışmalarını inceledi. Ardından Safran Deresi bisiklet ve yürüyüş yolu, Paşakent Mezarlığı’na yeni kazandırılan 30 dönüm alan, yeni kurban pazarı, Hediye Sokak parke çalışması, Çamlık içme suyu deposu ziyaret edilerek çalışmalardan gelinen son durum hakkında bilgi alındı.