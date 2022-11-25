Şimşek, "Şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"

AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Battal, “Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

AK Parti Yalova İl Kadın Kolları tarafından “Geçmişten Bugüne Kadın Kolları Başkanlarımız ve İl Kadın Kolları Yöneticilerimizle” etkinliği düzenlendi. Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşen programın ardından Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, AK Parti’nin 5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu ifade etti. Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

“Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hâl ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikâhlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de içine alacak şekilde genişlettik. TCK’da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda ’iyi hâl uygulamasını’ kaldırdık ve kadına şiddeti ‘katalog suç’ çerçevesine aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç çerçevesine aldık. Yine talep etmeleri hâlinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan Şiddet İzleme Merkezleri’ni yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES, Kadın Acil Destek Mobil Uygulamasını hayata geçirdik. KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına Yönelik Şiddetin 7 Gün 24 Saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulamasını 2015’te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 Yılı’nda ise İş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi’ni düzenledik ve mobbing suç çerçevesine aldık. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha ifade ediyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Programa Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.