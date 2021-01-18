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Özbey, Çobakale kazı alanını gezdi
Yalova Müze Müdürlüğü görevine atanan Arkeolog Ali Sinan Özbey, Altınova Çobankale kazı alanını gezdi.
YALOVA 18.01.2021, 11:13
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Yalova Müze Müdürlüğü görevine atanan Arkeolog Ali Sinan Özbey, Altınova Çobankale kazı alanını gezdi.Yalova Müze Müdürü Arkeolog Ali Sinan Özbey, 4 yıldır çalışmaları devam eden Altınova Çobankale kazı alanını ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Müze Müdürü Arkeolog Ali Sinan Özbey, Altınova ilçesi Karadere Köyü’nde Altınova Belediyesi’ne tahsisli II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Çobankale Kazı Alanını yerinde inceledi. Müze Müdürü Özbey, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey, Çobankale Kazı Alanı hakkında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve Altınova Belediyesi Arkeoloğu Sabire Yazıcı Şentürk’ten devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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