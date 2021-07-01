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Oral: “Kabotaj denizlerimiz için çok önemli”

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yayınladığı mesajla 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutladı.

YALOVA 01.07.2021, 11:07
Oral: “Kabotaj denizlerimiz için çok önemli”

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yayınladığı mesajla 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutladı.

Başkan Oral yayınladığı mesajda, “Bundan 95 yıl önce 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Yasası, zengin deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğin gelişmesi için önemli bir adım olmuştur” dedi.

Oral, Altınova’da kurulan tersanelerin tekne ve gemi inşa sanayiinde önemli bir hamle olduğunu söyledi. Oral, "Gemi inşa sanayiimiz, gemi bakım ve onarım hizmetlerimiz yeterli değildi. Yeni teknolojilere ve tersanelere ihtiyaç duyuluyordur. Bu noktada ilçemizde kurulan tersaneler tekne ve gemi inşa sanayimizde önemli bir atılıma neden oldu. Hükûmetimizin ulaşımda başlattığı hamleyle sadece karayolunda değil, deniz ve demir yolunda da önemli noktalara gelinmiştir. Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın en önemli sonuçlarından birisi olan bu hakkımızı yeniden kazanmamızı kutluyoruz. Bu uğurda mücadele eden, güzel ülkemizin bağımsızlığı için çalışan şehit ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.
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