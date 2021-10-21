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Oral: "Gazeteciler toplumu aydınlatıyor"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

YALOVA 21.10.2021, 14:50
Oral: "Gazeteciler toplumu aydınlatıyor"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Metin Oral, gazetecilik mesleğin önemine dikkat çekerek, “Gazetecilik, toplumu ilgilendiren sorunların aydınlatılması için ışık tutan, yapılan hata ve haksızlıkların giderilmesini sağlayan, başkalarının hakları savunmak için kendi yaşantısını hiçe sayan bir meslektir” diye konuştu.

Gazeteciliğin, kamu adına hareket ederek, doğru ve güvenilir haberlerle kamuoyunu aydınlatması gerektiğini ifade eden Metin Oral, “Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşulda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatında başarılar dilerim” dedi.

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