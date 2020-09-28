Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
YALOVA’NIN ALTINOVA İLÇESİNDE BİR DERNEK LOKALİNDE KUMAR OYNATILDIĞI İHBARI ÜZERİ HAREKETE GEÇEN POLİS BASKIN DÜZENLEDİ.
Yalova’nın Altınova ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzeri harekete geçen polis baskın düzenledi. Baskında korona virüs tedbirlerine uymayan ve yasa dışı olarak kumar oynayan ve oynatan 14 kişiye toplamda 43 bin lira para cezası kesildi.
Yalova’nın Altınova ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine lokal binasına baskın düzenlendi. Baskında kurulan masalarda kumar oynadıkları tespit edilen R.T., Y.G., O.C., E.G., G.D., O.A., C.K., N.A., Z.S., O.T. adlı şahıslarla dernek lokali işletmecisi ve çalışanları G.D, Y.G., V.M., Y.K isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Altınova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Burada ifadeleri alınan 14 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak, yasa dışı kumar oynamak ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından toplamda 43 bin 77 TL para cezası kesildi.
Ayrıca dernek lokalinde kumar oynamakta kullanılan kağıt ve fişler ile paralara el kondu.
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