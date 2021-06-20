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Kaymakam Özyiğit’ten hafız adaylarına ziyaret

Yalova’nın Altınova İlçe Kaymamı Regaip Ahmet Özyiğit, Osman ve Fidaye Yazıcıoğlu Kız Kur’an Kursunda hafızlık yapan 25 öğrenciyi ziyaret edip, başarılar diledi.

YALOVA 20.06.2021, 09:43
Kaymakam Özyiğit’ten hafız adaylarına ziyaret

Yalova’nın Altınova İlçe Kaymamı Regaip Ahmet Özyiğit, Osman ve Fidaye Yazıcıoğlu Kız Kur’an Kursunda hafızlık yapan 25 öğrenciyi ziyaret edip, başarılar diledi.

Altınova Kaymamı Regaip Ahmet Özyiğit beraberinde Altınova Müftüsü Recep Eren ile birlikte, Osman ve Fidaye Yazıcıoğlu Kız Kur’an Kursunda hafızlık yapan 25 öğrenciyi ziyaret etti. Kur’an Kursu Yöneticisi Havva Sancaktutan, öğrencilerin eğitim süreci ve Kuran Kursu hakkında Kaymakam Özyiğit ve İlçe Müftüsü Eren’e sunum yaptı. Sunumun ardından kursiyerler Kur’an tilavetinde bulundu. Öte yandan, Altınova Müftüsü Recep Eren hayırsever bir vatandaşımızın öğrencilere gönderdiği hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Müftü Eren, Kurs Yöneticisi Havva Sancaktutan’a, Hafızlık Komisyonunda görev yapan Kemalettin Kaya ve İdris Gezer’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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