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Gönüllü itfaiyeciler sertifikalarını aldı

Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği gönüllü itfaiyecilik uygulamasına devam ediyor.

YALOVA 21.10.2021, 14:00
Gönüllü itfaiyeciler sertifikalarını aldı

Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği gönüllü itfaiyecilik uygulamasına devam ediyor.

Altınova İtfaiye Amirliği’nce, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında başlatılan eğitimleri tamamlayan 7 kursiyer daha sertifikalarını aldı. Kursiyerlere 40 saatlik temel itfaiyecilik, ev, araç, orman yangınları ve afet eğitimi verildi. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin devam edeceğini ifade eden Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızı, yeni eğitimlere başvurarak itfaiye gönüllüsü olamaya davet ediyoruz. İtfaiye gönüllüsü eğitimlerine uygulamalı olarak devam edeceğiz. İtfaiye gönüllülerimizin ekserisi çalıştıkları için eğitimleri mesai saatleri dışında ve hafta sonları veriyoruz. Vatandaşlarımız Altınova itfaiyesine gelerek itfaiye gönüllüsü olmak için başvurabilirler” dedi.

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