Gemide çıkan yangın söndürüldü

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde bir tersanede çıkan gemi yangını Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğinin ilk müdahalesi sonunda söndürüldü.

Altınova Tersane Bölgesinde bir tersanede çıkan gemi yangını Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin ilk müdahalesi ve TASKİB İtfaiyesinin desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölü yada yaralının olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.