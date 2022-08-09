Başkan Oral’dan Türkiye ikincisi Deniz Yıldırım’a bisiklet

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 4. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında Equilibrio Dalında Türkiye ikincisi olan Deniz Yıldırım’ı bisikletle hediye etti.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve Akıl Zekâ Oyunları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün süren Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Türkiye Finali’nde, 76 ilden 10-14 yaşarası 756 ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan yarışmacılar 6 dalda mücadele verdi. Yarışmada Altınova Piyalepaşa İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, Equilibrio dalında Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı öğrenci Altınova Milli Eğitim İlçe Müdürü Zeki Sitar ve ailesi ile Başkan Oral’ı makamında ziyaret etti. Deniz Yıldırım’a başarılarının devamını dişleyen Oral, “4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finalinde ilimizi temsil ederek Equilibrio Dalında Türkiye 2. olan Deniz Yıldırım evladımızı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Oral, Deniz Yıldırım’a başarısından dolayı bisiklet hediye etti.