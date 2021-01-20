Başkan Oral’dan, öğrencilere internetli tablet

Altınova Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, kırtasiye ve internet hizmeti desteği verdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ihtiyaç sahibi öğrencilere internetli 200 tablet dağıttı. Başkan Oral, alfabeye başlayan öğrencilere de kırtasiye malzemeleri hediye etti. Başkan Oral, her yıl sınıf birincisi olan öğrencilere bisiklet dağıtıyor.

Öğrencilere yönelik birçok projeye imza atan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, imkânsızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere içerisinde internet hattının da bulunduğu 200 adet tablet hediye etti. Başkan Oral, alfabeye başlayan öğrencilere de kırtasiye malzemeleri hediye etti. Başkan Oral, her yıl sınıf birincisi olan öğrencilere bisiklet dağıtıyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız için yine güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar proje üretirsek, onların eğitim hayatlarına ne kadar katkı sağlarsak o kadar mutlu oluyoruz. Uzaktan eğitim, Millî Eğitim Bakanlığımız açısından başarılı bir şekilde sürüyor. Eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak adına bizler de farklı projelerle bu süreci desteklemeye çalışıyoruz.

Evlerinde bir bilgisayar veya tableti olmayan birçok öğrencimiz var. Altınova Belediyesi olarak uzaktan eğitim gören ancak maddi durumu yeterli olmadığı için tablet alma durumu bulunmayan kıymetli öğrencilerimize destek oluyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitiminin yarım kalmasına ve sıkıntı yaşamasına gönlümüz razı gelmez, bu konuda sıkıntı yaşayanlara gerekli yardımları ulaştırmak adına bu güzel projeyi başlattık” dedi.