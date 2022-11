Başkan Oral, şoför esnafıyla bir araya geldi

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki şoför esnafıyla kahvaltıda bir araya gelerek, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.

Başkan Oral, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle ilçedeki şoför esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis Üyesi Erol Aydın, Altınova Belediyesi ALBEL Genel Müdürü Temel Baş, Altınova Servis Kooperatifi Başkanı Yılmaz Fırat ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel Handere Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Buhari Bilici ve şoför esnafı katıldı.

“4 teker üzerinde rızıklarının peşindeler”

Başkan Oral, şoför esnafının önemli olduğu kadar çok zor bir hizmet sunduğunu dile getirerek, “Hayatlarını yola adamış tüm şoförlerimizin bu özel gününü kutluyor, kazasız belasız bir yaşam sürmelerini diliyorum. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Sorunlarınız sorunlarımızdır” dedi.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nün, can ve mal taşıyan şoförlere adandığını ifade eden Başkan Oral, “4 teker üzerinde rızıklarının peşinde olan ailesi, çocukları ve yuvası; kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen, kazandığı her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan, çilekeş, vefakâr, cefakâr şoför esnafımızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler bol kazançlar dilerim” diye konuştu.