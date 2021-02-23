Altınova itfaiyede eğitimsiz gün yok

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personeline yönelik hizmet içi eğitim programı aralıksız devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral belediye bünyesinde tüm birimlere hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu da, eğitimlerde öncelikli olarak can güvenliğinin sağlanması konusuna önem verdiklerini dile getirdi. Eğitim programında personellere, yangın söndürme malzemeleri ve uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, kurtarma faaliyetleri, sıkışma, ilk yardım ve yangın bilgisi konularında bilgiler veriliyor. Eğitimler, personele uygulamalı olarak anlatılıyor.

Belediye bünyesindeki tüm birimlere ilgili konularda eğitimlerin verildiğini ve bu eğitimlerin belli aralıklarda devam edeceğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bölgenin en modern itfaiye binasını inşa ettik. Yeteri sayıda personelimizi oluşturduk. Personelimizi ülkemizin alanında en iyi kurumlarında eğittik, eğitmeye devam ediyoruz. Günlük hizmet içi eğitimler de devam ediyor. Öte yandan itfaiye teşkilatımızda eksik araç ve gerecimiz de bulunmamaktadır. Bölgemizin en güçlü itfaiye teşkilatına sahibiz” diye konuştu.