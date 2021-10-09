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Altınova Hersek Güreş Er Meydanına 400 kişilik portatif tribün yapıldı

Tarihi Altınova Hersek Güreşlerinin yapıldığı Hersek Er Meydanına 400 kişilik portatif tribün yapıldı. Tribünün sporseverlere hayırlı olması dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tarihi Hersek Yağlı Güreşleri, alanında en önemli organizasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizim hedefimiz ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak” dedi.

YALOVA 09.10.2021, 17:44
Altınova Hersek Güreş Er Meydanına 400 kişilik portatif tribün yapıldı

Tarihi Altınova Hersek Güreşlerinin yapıldığı Hersek Er Meydanına 400 kişilik portatif tribün yapıldı. Tribünün sporseverlere hayırlı olması dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tarihi Hersek Yağlı Güreşleri, alanında en önemli organizasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizim hedefimiz ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak” dedi.

Sezonun ilk yağlı güreş organizasyonlarından olan Hersek Güreşlerine güreş camiasının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Biz öncelikle ata sporumuzun en iyi şekilde yaşatılıp, gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Bunun için tüm desteğimizi ve imkânlarımızı ortaya koyuyoruz. Daha sonra dostça, kardeşçe, centilmence sporcu ruhuna yakışır güreşler bekliyoruz. Organizasyonumuzda en önemli sorun tribündü. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımızın desteğiyle önemi ölçüde çözmüş olduk. Desteklerinden dolayı Genlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun şahsında hükümetimize ve bağlı kurumlarına ilçe halkım ve güreş camiası adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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