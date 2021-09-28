banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Altınova, “Harekette Ben de Varım” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun koordinasyonunda yapılan Avrupa Spor Haftası faaliyetleri Altınova’da da gerçekleştirildi.

YALOVA 28.09.2021, 16:58
Altınova, “Harekette Ben de Varım” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun koordinasyonunda yapılan Avrupa Spor Haftası faaliyetleri Altınova’da da gerçekleştirildi.

81 ilde, 23-30 Eylül tarihlerinde “Harekette Ben de Varım” sloganı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği faaliyetler bu yıl Altınova Belediyesi hizmet binasından başlayarak Hersek sahiline kadar yürünmesiyle başladı. Hersek sahilinde ise çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Programa Altınova kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Sitar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

"Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla bu faaliyetlerin yapıldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Burada eğlenmek ve aynı zamanda sağlıklı yaşamak için spor organizasyonunda bir araya geldik. Avrupa Spor Haftası dolayısıyla sporun bir hayat tarzı olması için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0