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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 Küçük Karga, İshak Kuşu, Kara Çaylak ve Martı tedavi altına alındı.

VAN 07.04.2021, 13:23
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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 Küçük Karga, İshak Kuşu, Kara Çaylak ve Martı tedavi altına alındı.

Van’ın Erciş ve Tuşba ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 Küçük Karga, 1 İshak Kuşu, 1 Kara Çaylak ve 1 Martı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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