VASKİ’den ‘usulsüzlük’ iddialarına yalanlama

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 152 mevsimlik personel kura çekiminde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

VASKİ’den yapılan açıklamada, “Kurumumuzca mevsimlik işçi alımı ile ilgili başvurular 13.06.2022 ile 17.06.2022 tarihleri arasında kariyer.van.bel.tr adresi üzerinden online olarak alındığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Başvuru şartları ile yapılan ön inceleme sonucunda bin 76 genel beden işçisi, 485 kişi de özel güvenlik görevlisi olarak istenilen kriterleri taşıdığından başvuruları çekilen kuraya dâhil edilmiştir.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi şeffaflık ilkesi doğrultusunda kura çekimi, 22 Haziran 2022 tarihinde Van 1. Noteri Muhammed Kabukçu tarafından yapılmış ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanmıştır. Kurumumuzun geçmiş dönemlerde yaptığı tüm personel alımları noter vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla son canlı kura çekiminde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında kura çekiminde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar çarpıtılarak başka yöne çekildiği görülmektedir. Sadece kurumumuz hakkında kamuoyu önünde olumsuz bir algı oluşturma çabası olan bu mesnetsiz iddiaları kesinlikle kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Hiçbir başvuru sahibinin hak kaybı söz konusu değildir. Canlı yayınlanmış ve tüm kaydı internet sitemizde mevcut olan bir işlemi, sadece birkaç dakikasını keserek oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonunu şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle noter huzurunda, canlı yayın eşliğinde yapılan kura çekiminde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce olduğu gibi tamamen şeffaf ve adaletli bir kura yapılmıştır. Kurumumuz ve noterimizin adı kullanılarak kamuoyu önünde olumsuz bir algı oluşturma amacı güdenleri kınıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz” denildi.