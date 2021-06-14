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VASKİ, kısıtlamaları fırsata çevirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

VAN 14.06.2021, 17:10
VASKİ, kısıtlamaları fırsata çevirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, İpekyolu Belediyesinin sokak iyileştirmeleri kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’ndeki Kent Otel Sokak ile Yüzbaşıoğlu 2. Sokak’ta devam eden çalışmaları eş zamanlı olarak başlattı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bu kapsamda iki sokakta uzun yıllardır devam eden altyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor.
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