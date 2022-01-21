Vanlı fenomen takipçileri ile buluştu

Sosyal medya platformunda ‘Vanlı Nihat Hoca’ lakabı ile bilinen Nihat Işık, sosyal medyadaki takipçileriyle bir araya geldi.

Anka Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen buluşma gecesinde takipçileriyle bir araya gelen Sosyal Medya Fenomeni Vanlı Nihat Hoca (Nihat Işık), amacının kentin tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel zenginlikleri ile güncel haberleri paylaşmak olduğunu söyledi. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kentin tanıtımı noktasında elinden gelen tüm gayretleri göstereceğini belirten Işık, kendisine gösterilen ilgiden dolayı takipçilerine teşekkür etti.

Soru cevap ile devam eden program, canlı müzik dinletisi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Program sonunda katılım sağlayan misafirlere Van’ın otlu peyniri, tandır ekmeği ve çay ikram edilirken, geceye katılım sağlayan tüm misafirler, ‘Umuda El Uzat’ gönüllülerinin bir köy okuluna kuracağı ‘16. Köy Okulu Kütüphanesi’ için de kitap getirdi.