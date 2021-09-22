Van’ın yöresel ürünleri online satılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hepsiburada Online Alışveriş Sitesi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) işbirliğinde "Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü" semineri düzenlendi.

Van TSO’da gerçekleşen seminere Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Tarlan Yörük, TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Seminer öncesinde bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, hepsiburada.com ile Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Van’ın yöresel ürünlerinin dijital ortamda pazarlanması yönünde bir eğitimin düzenlendiğini belirtti. Van’ın bilinmeyen 7 bin yıllık, bilinen 3 bin yıllık tarihi ile kadim bir şehir olduğunun altını çizen Çeliktaş, “Van, Urartular başta olmak üzere değişik medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla o günden bugüne kadar gelen yöresel ürünlerimiz var. Van TSO olarak bu yöresel ürünleri kendimize bir görev sayarak, 2013 yılında coğrafi işaret tescili almak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduk. Bunlardan otlu peynir, murtoğa, keledoş, savatlı gümüş ve Van pastasının marka tescilli coğrafi işaretlerini aldık. Diğer ürünlerde ise süreç devam ediyor” dedi.

Van’ın yöresel ürünlerinin dijital ortamda pazarlanması amacıyla böyle bir seminerin düzenlendiğini ifade eden Çeliktaş, “Geçmişten günümüze gelen yöresel ürünlerimizi dünya pazarına nasıl sunabiliriz? Ülke pazarına nasıl sunabiliriz? Bu işletmelerimizi nasıl destekleriz? Kapsamında hepsiburada.com ile Van Ticaret ve Sanayi Odamızın işbirliği ile bu eğitimi düzenledik. Ayrıca bu işin tabanında kadın emeğinin çok olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda hem kadın istihdamına katkı sunacak hem de ilin ekonomisine katma değer sağlayacak olan bu eğitimin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Seminer, hepsiburada.com Bölge Temsilcisi Fethi Dalkılıç’ın ‘Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü’ hakkında bilgi vermesi ile sona erdi.