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Van’daki ‘Tuşba Anaokulu’na “eTwinning okulu’ ödülü

Van’ın Tuşba Anaokulu öğretmenlerinin eTwinning portalında yapmış olduğu çalışmalar ve aldıkları ödüller sonucunda eTwinning Uluslararası Merkezi Destek Servisi tarafından eTwinning Okulu olma ödülüne layık görüldü.

VAN 12.04.2021, 13:20
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Van’daki ‘Tuşba Anaokulu’na “eTwinning okulu’ ödülü

Van’ın Tuşba Anaokulu öğretmenlerinin eTwinning portalında yapmış olduğu çalışmalar ve aldıkları ödüller sonucunda eTwinning Uluslararası Merkezi Destek Servisi tarafından eTwinning Okulu olma ödülüne layık görüldü.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+’a sıkı bir şekilde entegre edilmiş. Van İstasyon Mahallesi’nde bulunan okulda eTwinning faaliyetleri okul programına eklenirken, 2020-2021 yılında da okul Van ilinde en çok “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” alan okullardan biri olmayı başardı.

Geçen yıl yürütülen ve okulun kurucu ortağı olduğu “81 Minik El Ele 23 Nisan’da Van’da Birlikte” eTwinning projesi yazılı ve görsel medyada büyük ilgi uyandırdı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında okulda halen aktif olarak 7 eTwinning projesinin yürütüldüğü ifade edildi.
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