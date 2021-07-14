Van’da ‘Van Gölü koruma alanı’ toplantısı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde ‘Van Gölü koruma alanı’ konulu bir toplantı düzenlendi.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yakın zamanda gerçekleşen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı ile Van Gölü Sempozyumunda ele alınan konulara değinilerek, mevcut durum ve bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantıda konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel, Van Gölü’nün kent ve ülkemiz için çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Konumu ve ekosistemi ile Van Gölü’nün eşsiz olduğunu dile getiren Abdulkerim Yücel, Van Gölü çevresinde yapılan tarımsal üretim konularında da bilgilendirme yaptı.

Van Gölü’nde inci kefali balıkçılığına yönelik stok durumu, sürdürülebilir avlanma, koruma ve denetim konuları ile kaçak avcılıkla mücadele konularında da bilgiler veren Yücel, hayvancılık işletmelerinin mevcut durumları ve göl kıyısına mesafeleri konularına değindi. Van’da bitkisel üretimde gereksiz kimyevi gübre ve pestisit tüketiminin son derece az olduğuna dikkat çeken Yücel, bu konuda Van’ın şanslı olduğunu söyledi.

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarında yapılan nitrat kirliliğini izleme çalışmalarının devam ettiğini ve bugüne kadar yapılan analizlerde herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını dile getiren Yücel, Van Gölü çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlerin Van Gölü’ne etkileri konularında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine bilgi verdi.