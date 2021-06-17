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Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

VAN 17.06.2021, 18:06
Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Tasmalı Geçidi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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