Van’da sıvat dağıtımı

Van İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul gören proje kapsamında meralarda hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere 500 adet sıvat (hayvan içme suyu tesisi) ve hayvanları sıcaktan ve rüzgârdan korumak için 3 adet gölgelik yapımı tamamlanarak ihtiyaç bulunan mahallelere dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Mahallelerimizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, sürü sayısı, meraların topoğrafik yapısı, otlatma süresi boyunca su kaynağının kesilip kesilmediği durumları tespit edilerek; İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Saray, Özalp ve Muradiye ilçelerine bağlı ihtiyacı olan 77 mahalleye 500 adet sıvat ve 3 adet gölgelik dağıtımı yapıldı. Bilindiği üzere tüm canlılar yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar. Meralarda hayvanların uzun yol kat etmeden hemen suya ulaşmaları çok önemli bir husustur. Çünkü hayvanların suya kolaylıkla ulaşabilmeleri et verimi üzerinde olumlu yönde etkileri olmaktadır. Bu bakımdan sıvatlar önem kazanmaktadır. Yine hayvan gölgelikleri de hayvanları sıcaktan ve rüzgârdan koruyarak strese girmelerini önler. Bakanlığımız, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliğini arttırmak amacıyla yetiştiricilere her türlü teknik ve altyapı desteği sağlamaktadır. Bu proje kapsamında çayır, mera ve yaylalara yerleştirilen bu sıvatları ve gölgeliklerle otlatma verimini arttırmak, hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak ve hayvanları bulaşıcı hastalıklara karşı korumayı amaçladık. Ayrıca meralarda otlayan hayvanların refahını ve verimini arttırmak için her yıl yeni projeler ile ihtiyacı olan mahallelerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.